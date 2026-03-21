MOPT publica cartel de licitación para construir dos pasos elevados en la Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en conjunto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), publicó este viernes el cartel de licitación para la construcción de dos pasos elevados en la Ruta Nacional 32, específicamente en los sectores de Jiménez y Siquirres.



De acuerdo con las autoridades, la ejecución de las obras será posible tras concluir el proceso de adquisición de terrenos y las expropiaciones requeridas en ambos puntos.



Los pasos a desnivel cruzarán la vía de manera transversal, tal como estaba contemplado en el plan inicial del proyecto.



Cabe recordar que el MOPT había optado previamente por sustituir los pasos elevados por las polémicas rotondas que finalmente no llegaron a ser circulares. Sin embargo, con la publicación del cartel de licitación, se retoma el diseño original para estas intersecciones en la Ruta 32.