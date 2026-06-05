MOPT promete atender deslizamientos en Ruta 32 este año sin definir cómo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aseguró que este año intervendrá los puntos críticos de la Ruta 32 afectados por deslizamientos, aunque todavía no ha definido la solución técnica que aplicará.

Los derrumbes continúan apareciendo en distintos sectores de la carretera hacia Limón, generando preocupación en comunidades como Río Hondo de Siquirres, donde vecinos y autoridades locales atribuyen la inestabilidad a las obras de ampliación. En Barbilla de Batán, las lluvias provocan constantes escorrentías y caída de material desde la montaña, aumentando el riesgo en los taludes.

Expertos señalan que conocer las características del terreno es fundamental para definir soluciones permanentes. El CONAVI, en conjunto con la empresa CHEC, analiza alternativas para atender los puntos más afectados, aunque no ha detallado cuáles serían las obras específicas.

La única fecha concreta es que se espera implementar una medida durante el último trimestre del año, una vez concluidos los estudios técnicos. Sin embargo, la falta de una propuesta definida contrasta con la discusión que lleva años sobre la construcción de los llamados “túneles falsos”, estructuras que permitirían que el material caído pase sobre una cubierta protectora sin bloquear la carretera.

El propio MOPT ha reconocido que las soluciones definitivas para la zona montañosa requieren inversiones multimillonarias que actualmente no están disponibles, por lo que no existe un proyecto integral en ejecución para todo el corredor.