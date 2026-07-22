MOPT impulsa regulación para más de 20 mil bicimotos que circulan en Costa Rica

Más de 20.000 bicimotos que actualmente circulan en el país están bajo análisis de las autoridades, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) iniciara una mesa de trabajo para definir un marco regulatorio que responda a los desafíos de control y seguridad vial que plantea este tipo de vehículo.

La iniciativa busca establecer reglas claras para la circulación de las bicimotos, cuya presencia en las carreteras ha aumentado en los últimos años (ver video adjunto en la portada).

La mesa de trabajo reúne a distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Dirección General de Aduanas, el Registro Nacional y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Según el MOPT, uno de los principales retos es que una parte importante de estas bicimotos circula sin placa, sin marchamo y sin seguro obligatorio, lo que dificulta los controles por parte de las autoridades y genera preocupaciones en materia de seguridad vial.

El objetivo es definir una regulación que permita establecer responsabilidades tanto para los propietarios como para los importadores y comercializadores de estos vehículos.

Desde el sector privado también solicitaron formar parte de las conversaciones.

La Asociación de Bicicletas Asistidas y la Asociación de Importadores de Motocicletas manifestaron su interés en ser incluidas en la mesa de trabajo, con el fin de aportar criterios técnicos y colaborar en la construcción de una normativa que brinde seguridad jurídica y garantice una regulación adecuada para el sector.

Ambas organizaciones consideran que el diálogo entre las instituciones públicas y los actores privados será clave para alcanzar una solución que beneficie tanto a los usuarios como a las autoridades encargadas de fiscalizar la circulación de estos vehículos.

﻿