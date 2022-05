MOPT frenará contratos de conservación vial para intentar modificarlos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) intentará frenar los contratos de conservación vigentes para modificar la forma en que históricamente se han llevado a cabo las labores de bacheo en el país.



Así lo explicó a Teletica.com el ministro de Transportes, Luis Amador, quien dejó clara su intención de erradicar la práctica de llenar huecos “de abajo hasta arriba” con mezcla asfáltica.

“Los que ya están adelante (contratos) no los pude detener, pero no todo están adelantados. Ya lo que fue rellenar con mezcla en algunos de esos no los pude detener, pero todavía hay algunos por adjudicar en los que estamos viendo cómo hacer los cambios para que se haga un bacheo formal, que significa que se van a poner las carpetas de lastre del mismo espesor de la que existe y la de asfalto del mismo espesor de la que existe, no rellenar el hueco solo con mezcla”, explicó.