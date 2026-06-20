MOPT desmonta rótulos ilegales en espacios públicos tras años de proliferación

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició el retiro de publicidad colocada de forma ilegal en el derecho de vía de las carreteras nacionales.

Las primeras acciones se desarrollaron en la radial Santa Ana–Belén, donde fueron intervenidas cerca de 15 estructuras publicitarias conocidas como mupis.

Según las autoridades, las empresas propietarias habían sido notificadas previamente para retirar los rótulos; sin embargo, al no acatar la prevención, el MOPT procedió con la remoción y destrucción de las estructuras.

La institución sostiene que este tipo de publicidad está prohibida dentro del derecho de vía y que, además, existe una disposición de la Contraloría General de la República para eliminarla.

Las autoridades aseguran que durante los próximos días continuarán los operativos en otras rutas nacionales, entre ellas la autopista Florencio del Castillo, así como en sectores de Puntarenas y Guanacaste.

El objetivo es frenar la proliferación de rótulos instalados sin autorización y atender las constantes denuncias de conductores, vecinos y comerciantes que cuestionan la ocupación de espacios públicos por parte de estas estructuras.