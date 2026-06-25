MOPT deberá detener decomisos de bicimotos por orden judicial

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) suspender los decomisos y las sanciones contra las bicimotos que circulan por las vías públicas del país.

La decisión se tomó luego de admitir una medida cautelar presentada por la empresa Todo Motor S. A., la cual cuestiona la legalidad de los operativos realizados por la Policía de Tránsito. Según la compañía, las acciones se sustentan en un reglamento que no tiene la potestad de modificar lo establecido por la ley.

Ahora, el MOPT deberá presentar sus argumentos ante el Tribunal para justificar las medidas aplicadas.

La resolución se produce después de que la Policía de Tránsito iniciara controles en carretera para exigir a los conductores de bicimotos requisitos como placa, marchamo, inspección técnica y licencia de conducir.

Tras conocerse la decisión judicial, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró que la institución acatará lo que disponga la autoridad judicial correspondiente.







