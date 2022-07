MOPT asumirá revisión técnica vehicular si no logra contratar nueva empresa

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asumiría el servicio de revisión técnica vehicular a partir del próximo viernes en caso de que no pueda seguir adelante con su intención de definir un permisionario temporal.



Así lo afirmó esta mañana el ministro de Transportes, Luis Amador, quien explicó que tiene listo un grupo de 40 mecánicos para enviar a las estaciones y habilitar tantas líneas de revisión como sea posible.

Amador incluso dijo que, en caso de no recibir el software o bases de datos por parte de la española Riteve, podrían utilizar “una hoja de papel” para hacer la verificación de los requisitos que define la revisión.

“Esto no es rocket science (ingeniería espacial), esto es una norma en la cual usted pasa el vehículo por las máquinas, si no me van a dar ese sistema igual la máquina tiene la pantalla y los saca, igual puedo sacar una hoja de papel y pongo el listado de elementos y hago un check y al final hay alguien que me saca la autorización… Forma de hacerlo sí hay”, insistió.