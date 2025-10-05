EN VIVO
MOPT aplicará nuevas regulaciones viales por obras en Taras-La Lima en octubre

El 6 de octubre empezarán los trabajos que demandan más cambios viales en sectores clave de la ruta.

Por Yirén Altamirano 4 de octubre de 2025, 20:33 PM

Durante todo el mes de octubre, la Unidad Ejecutora del proyecto Taras-La Lima aplicará una serie de regulaciones viales necesarias para continuar con el avance de las obras y la instalación del sistema de iluminación en la zona.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los días 7 y 8 de octubre se llevará a cabo la colocación de postes del tendido eléctrico, mientras que a partir del 6 de octubre iniciarán los trabajos de cimentación y construcción de columnas de la pasarela norte del puente, en dirección hacia San Nicolás de Cartago.

Estas labores se extenderán por aproximadamente un mes y podrían implicar cierres o reducciones parciales de carriles, principalmente frente a Terminales de Costa Rica y Almacenes El Rey, puntos donde se concentrará la maquinaria pesada.

Las autoridades solicitan a los conductores respetar la señalización temporal y el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes transiten por la zona del proyecto.

