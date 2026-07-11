MOPT aplicará cierres nocturnos en la Lima de Cartago por obras en nuevo puente

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará cierres nocturnos sobre la Ruta Nacional 2, a la altura de La Lima de Cartago, entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio.



La restricción regirá de 10 p.m. a 5 a.m..



La medida permitirá colocar las vigas centrales del nuevo puente peatonal que se construye cerca del almacén Pequeño Mundo.



Según el MOPT, los conductores que viajen en sentido Taras-San José no se verán afectados.



En cambio, quienes circulen desde La Lima hacia San José deberán utilizar un desvío por la marginal, a la altura de Paseo Metrópoli, para reincorporarse posteriormente a la Ruta Nacional 2.

