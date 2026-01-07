MOPT amplía horario para pruebas de manejo durante enero en todo el país

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que durante este mes de enero se aplicarán pruebas de manejo en horario ampliado en todas las sedes del país, con el objetivo de atender a más personas interesadas en obtener su licencia de conducir.

Las evaluaciones se realizarán de lunes a viernes, entre el 5 y el 30 de enero , en un horario extendido de 7:00 a.m. a 6:00 p.m﻿ .

Para matricular la prueba práctica es necesario contar con un usuario activo en el sistema y realizar el pago correspondiente de ₡5.000 . Las autoridades recomiendan a los aspirantes revisar la disponibilidad con anticipación para asegurar su espacio.