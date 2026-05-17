MOPT alerta sobre estafas por mensajes de texto cobrando multas

Tenga mucho cuidado con una nueva modalidad de estafa que utiliza el nombre de la Policía de Tránsito y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).



Según alertó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), personas inescrupulosas están enviando mensajes de texto donde indican falsamente a los usuarios que mantienen trámites, multas o montos pendientes de pago.

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Los mensajes incluyen enlaces maliciosos que buscan engañar a las personas para obtener información personal o bancaria.



El MOPT reitera que estas comunicaciones son completamente falsas y pide a la ciudadanía no ingresar a los links para evitar convertirse en víctimas de estafa.

