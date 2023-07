Molestia en Aguas Zarcas: Comerciantes exigen acceso a sus negocios tras desastre natural

Irving Vega, vocero de la Municipalidad de San Carlos, indicó sobre esta situación a Teletica.com: "Ahí no sirve nada, todo se valoró y quedó lleno de tierra y lodo, entonces difícilmente algo se salva. La zona está en inminente riesgo de que baje más agua y el terreno está falseado, entonces prima la vida humana. No hay condiciones para que la gente se meta a buscar y escarbar en barro de hasta dos metros de altura. Hasta que la zona no se declare fuera de riesgo, no podrán entrar".