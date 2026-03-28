Minutos de tensión: Familia encuentra puma en su patio antes de ir a la escuela

Un puma de gran tamaño sorprendió y generó temor al ingresar al patio de una casa de una familia en la comunidad de El Roble de Puntarenas.

Ante esta situación, se emite la alerta al 9-1-1 y acuden el cuerpo de Bomberos de Puntarenas, el SINAC y un centro de rescate ubicado en La Garita de Alajuela.

Para poder bajarlo, los expertos utilizaron un dardo con anestesia, el cual impacta al felino y segundos después, con un trasmallo, el puma cae sin golpearse; así quedó grabado en el video de Telenoticias.

"Estábamos alistando al niño para que se fuera a la escuela, miramos al animal y nos quedamos quedititos, después llamamos a los bomberos, creímos que se había escapado de algún lado y no hicimos bulla para que no se fuera y lastimara a alguien, agarramos a los perros y los metimos adentro", relató Digna Solano, dueña de la casa.

En la comunidad comenzaron a avisar a los vecinos para que estuvieran alerta, en caso de que el animal escapara a otras propiedades.

El puma tiene 3 años de edad, su salud fue revisada y horas después fue reubicado en una zona boscosa.

"Estaba un poco complicado, porque estaba en un árbol muy alto, era entre seis y ocho metros, en una posición incómoda, pero con ayuda de bomberos logramos manejarlo, es un macho joven que seguro andaba de curioso y los perros lo arrinconaron", explicó la doctora Isabel Hagnauer, médico veterinario.

El SINAC estableció la ruta de liberación del animal para no afectar su estilo de vida.