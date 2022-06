Ministro: Si Riteve no firma donación de activos "puede llamar el rey de España, no voy a negociar"

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, solo negociará una eventual prórroga al contrato con Riteve si se cumple una condición: que la empresa española firme la donación de sus activos.

El contrato con la empresa encargada de la Revisión Técnica Vehicular en Costa Rica vence el próximo 15 de julio a las 4 p. m. Pese a la cercanía de la fecha, aún no hay claridad sobre el futuro del servicio.



"Yo no me voy a sentar a negociar. El rey de España puede llamar, el embajador de España puede llamar, quien usted quiera puede llamar. Yo no me siento a negociar hasta que no esté firmada esa donación porque ya todos pagamos por esos terrenos y por todas esas instalaciones. Después de eso, nos sentaremos a negociar", dijo Amador.

En reiteradas ocasiones, Riteve ha asegurado que cederá los activos al Estado, ya que así lo establece el acuerdo. Incluso, la fecha para esa firma está pactada, confirmó Jennifer Hidalgo, subgerente de Comunicación de esta compañía.

"Como hemos indicado, hemos estado en total disposición de colaborar y hemos mantenido en firme la donación de terrenos, instalaciones y equipos, como lo indica el contrato. De hecho, días atrás, el MOPT nos citó, a través de un oficio, para el 15 de julio a las 4 p. m. ante la Notaría del Estado para realizar la firma y nosotros confirmamos nuestra presencia.

"Si el ministro requiriera alguna modificación a lo que ya nos ha solicitado, estamos en total anuencia de atenderlo", concluyó Hidalgo.