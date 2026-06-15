Ministro de Salud toma decisiones sobre consejos, juntas, auditoría y Comisión de Vacunas

El ministro de Salud, Alexánder Sánchez, completó buena parte de las designaciones que le corresponden en órganos adscritos a su cartera.

Así lo indicó el jerarca a través de su oficina de prensa, ante una consulta de Teletica.com.

Una figura que será clave en la gestión del titular es su viceministro Juan Carlos Esquivel. Ese máster en Administración y Dirección de Servicios de Salud fungió como director del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss).

Él fue designado como representante de la autoridad sanitaria ante el Consejo Técnico del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) y la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Precisamente, en esa última instancia estará acompañado por el propio ministro, quien acudirá como delegado de la Presidencia de la República.

La autoridad sanitaria además tendrá como director general de Salud al doctor Christian Valverde. Este médico, máster en Epidemiología, fue director de la Rectoría de la Salud en la región Brunca desde 2009.

Apenas unas semanas después de ser designado en el cargo, debió hacerle frente a un brote de salmonella en Mora.

Desde la cartera destacan su amplia experiencia, compromiso con el fortalecimiento de la salud pública y su liderazgo.

La Auditoría General de Servicios de Salud (AGSS) se mantendrá a cargo de Karla Rodríguez, mientras que la Dirección General del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) la mantendrá Delma Vaglio. En esa última entidad, además, se tienen en trámite otras gestiones para la designación de los miembros de la Junta Directiva.

Ente clave

Alexánder Sánchez también confirmó que ejercerá personalmente la presidencia de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

Esta es la instancia que debe garantizar la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas y el acceso efectivo de toda la población a ellas, la coordinación de programas nacionales de inmunización, definir los esquemas de vacunación, llevar registro de casos de enfermedades infecciosas, administrar el Fondo Nacional de Vacunas, entre otras funciones.

Dicho órgano técnico adquirió especial relevancia durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19, cuando tuvo que entrar a analizar y aprobar distintos inmunizantes para dar respuesta a la pandemia.

Legalmente, la presidencia de ese ente recae sobre el titular del ramo, aunque este puede designar un representante. La instancia la conforman, también, la jefatura de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la cartera, así como cinco representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y uno de la Asociación Costarricense de Pediatría.

El ministro también asumirá personalmente el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), que tiene a su cargo la recaudación de fondos y su distribución a instituciones de asistencia.