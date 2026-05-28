Salud asegura que brote de salmonela en Ciudad Colón "ya fue contenido"

El Ministerio de Salud confirmó la mañana de este jueves, en conferencia de prensa, que el brote de salmonela que ocurrió en los últimos días en Ciudad Colón ya fue "contenido".

Según indicó el ministro de Salud, Alexánder Sánchez Cabo, los contagios de salmonelosis fueron de una fuente común. El jerarca explicó que los casos se relacionan con un mismo establecimiento comercial y con alimentos específicos (ensalada y pollo).

​“El brote está contenido porque tiene una fuente común”, afirmó Sánchez.

El Ministerio de Salud detectó inicialmente un aumento de casos de diarrea en un centro hospitalario. La alerta activó una investigación epidemiológica desde el 15 de mayo.

Las autoridades identificaron que las personas afectadas consumieron alimentos en un mismo local comercial en Ciudad Colón de Mora.

La investigación determinó que el brote corresponde a una intoxicación alimentaria causada por bacterias como Salmonella y Escherichia coli.

Las muestras analizadas por el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmaron la presencia de salmonela en alimentos.

El ministro explicó que la bacteria puede encontrarse en pollo, huevos, carnes y ensaladas. También indicó que la salmonela habita en el intestino de animales y seres humanos.

Entre los síntomas más frecuentes mencionó diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y malestar general.

Las autoridades reportaron un total de 64 casos confirmados relacionados con el brote. De ellos, 27 fueron positivos mediante pruebas de laboratorio y 37 se confirmaron por nexo epidemiológico.

Además, una persona falleció y cinco requirieron hospitalización. Todos los pacientes hospitalizados ya fueron dados de alta.

El director general de Salud, Cristian Valverde, detalló que la investigación inició tras una alerta de 103 casos de enfermedad diarreica aguda o intoxicación alimentaria.

Del total de reportes iniciales, 20 casos fueron descartados por no tener relación con el establecimiento investigado. Otras 19 personas no pudieron ser contactadas.

El Ministerio de Salud también ordenó medidas administrativas contra el local investigado. Las autoridades clausuraron el establecimiento tras detectar condiciones de riesgo sanitario.