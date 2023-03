Ministro de Justicia presenta recurso ante Corte Plena para extender su nombramiento

"Yo no he presentado la solicitud de levantamiento de inmunidad porque no ha llegado todavía el expediente a la Asamblea Legislativa, y entiéndase que son ese órgano competente de conocer mi gestión y de resolverla.

"En ese sentido, fui orientado tanto por el Ministerio Público, mediante una nota en la que me explicaron cuál era el procedimiento, e igual situación verifiqué en la Asamblea Legislativa. Entonces no puedo presentarlo hasta que ellos remitan el expediente", dijo.