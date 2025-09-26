Ministro da tres días a Aviación Civil para explicar causa del fallo que paralizó aeropuertos

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, dio tres días a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para explicar por qué ocurrió el fallo que paralizó los aeropuertos internacionales Juan Santamaría, en Alajuela, y Daniel Oduber, en Liberia, el miércoles anterior.

Así lo confirmó el despacho del propio jerarca tras una consulta realizada por Teletica.com.

El problema eléctrico obligó al cierre inmediato del espacio aéreo costarricense, al menos por cinco horas, lo que hizo que 138 vuelos fueran suspendidos, desviados o atrasados: 4.580 pasajeros pagaron las consecuencias.

“El ministro ha instruido al director de Aviación Civil para que en un plazo de tres días presente un informe, en el cual se indiquen las causas del fallo y las medidas que estarán tomando de manera inmediata para que esto no vuelva a suceder.



“La investigación se la solicitó el ministro al Director de Aviación Civil y le corresponde a él, investigar de la manera en que corresponda”, indicó la oficina de Zeledón en el correo electrónico.



Este medio pidió precisar a partir de cuánto corre el plazo para que Marcos Castillo, director de Aviación Civil, presente los resultados de sus pesquisas. Esa consulta permanece en trámite.

Precisamente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló que Castillo ha mantenido reuniones constantes con el personal técnico y los proveedores, con el objetivo de analizar lo ocurrido.

“(El radar) no ha tenido más fallas, este jueves en la madrugada lo que hizo el sistema fue una actualización, pero el proveedor se hizo cargo y no hubo afectación de los sistemas ni del servicio”, subrayó la cartera.

El cierre del espacio aéreo se dispuso el miércoles desde las 5:30 a. m., después de una hora en de problemas con el radar y las telecomunicaciones. Esta situación, en palabras sencillas, implicaba que los aviones volaran a ciegas. El servicio se restableció a eso de las 10:40 a. m.