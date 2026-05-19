Ministerio Público investiga daños en la Rectoría de la UCR tras toma estudiantil

El Ministerio Público abrió una investigación por presuntos daños ocasionados en el edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), tras la toma realizada por estudiantes el pasado 22 de abril en la sede Rodrigo Facio, en Montes de Oca.

La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó que recibió una denuncia bajo el expediente 26-001132-0175-PE, por el supuesto delito de daños. Paralelamente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta otra causa, identificada como el expediente 26-011433-0042-PE, por el presunto delito de coacción. Ambas denuncias se tramitan contra persona ignorada, es decir, sin imputados individualizados hasta el momento.

La UCR informó que entregó al OIJ material audiovisual correspondiente al día de la ocupación, específicamente grabaciones de cámaras de seguridad del edificio administrativo B. En un comunicado, la Oficina de Prensa de la Rectoría señaló:

“La Universidad de Costa Rica actúa siempre conforme al ordenamiento jurídico y, cuando corresponde, atiende los requerimientos que realizan las autoridades competentes por los canales institucionales establecidos. (…) Por responsabilidad institucional y respeto a eventuales procesos en curso, la Universidad no brindará detalles adicionales sobre gestiones específicas relacionadas con material audiovisual o solicitudes de información.”

La toma del edificio concluyó esta semana tras acuerdos entre las partes, mientras las investigaciones judiciales continúan abiertas.