Ministerio de Salud reporta nueve casos de dengue con signos de alarma

El Ministerio de Salud reporta, en lo que va de este año, nueve casos de dengue con signos de alarma.

Los médicos explican que se trata de una clasificación previa al dengue grave, por lo que los síntomas son más fuertes que el dengue clásico.

"La persona presenta sangrado en las encías, dolor abdominal, deshidratación, mareos. El paciente debe buscar atención médica", dijo Roberto Salvatierra, médico e investigador de la Universidad Hispanoamericana.

El ente rector afirma que no se presentan personas hospitalizadas en este momento, pero mantiene un monitoreo estricto en los pacientes con signos de alarma.

Salud busca evitar que las personas desarrollen la clasificación más grave de la enfermedad y se presenten fallecimientos este año, como en el 2024, cuando el dengue provocó siete decesos.

Tratamiento

Los doctores recuerdan que los pacientes deben evitar la automedicación, pero en caso de presentar dolor, solo es recomendable el acetaminofén, ya que otros fármacos pueden agravar el sangrado y complicar la situación clínica de los enfermos.



