Ministerio de Salud prevé aumento de casos de dengue por fenómeno de El Niño

El Ministerio de Salud prevé que este año se registre un aumento en los casos de dengue debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

El ministro de esa cartera, Alexander Sánchez Cabo, explicó que las altas temperaturas que se esperan en los siguientes meses provocan una mayor proliferación del mosquito transmisor.

Debido a eso, el ente rector activó un plan de respuesta para mitigar el impacto del fenómeno en la salud pública.

Destaca la intervención en cantones con mayor incidencia, como Santa Cruz en Guanacaste, zona considerada como de riesgo por el aumento de casos.

El Ministerio efectuará recorridos para eliminar criaderos, fumigar hogares y verificar las condiciones y el acceso al agua potable como estrategia de contención de casos.

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