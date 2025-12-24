Ministerio de Salud decomisa 3 mil productos de nicotina y tabaco

El Ministerio de Salud retiró del mercado unos 3.000 dispositivos electrónicos y productos para el consumo de nicotina y tabaco, tras detectar incumplimientos a la normativa vigente.

Los decomisos se hicieron durante operativos de fiscalización de las autoridades sanitarias.



Las inspecciones se llevaron a cabo entre el viernes 19 y el martes 23 de diciembre en 10 establecimientos comerciales ubicados en Tibás, Escazú, Alajuela y Cartago.



Las razones por las que estos dispositivos fueron retirados del mercado fueron errores en las etiquetas, ausencia de número de lote, lo que impide la trazabilidad de los productos, y faltas graves como la comercialización de productos cuya venta no está autorizada en nuestro país, entre ellos las bolsitas de nicotina (nicotine pouches).



En los operativos participaron las policías municipales de los cantones que cuentan con este recurso, así como la Policía de Control Fiscal.



A pesar de la cantidad significativa de dispositivos decomisados, ninguno de los establecimientos incurrió en faltas que ameritaran su clausura, por lo que se procedió con la aplicación de las multas correspondientes, conforme a la normativa vigente.



Si usted conoce lugares donde se comercializan estos productos de forma irregular, puede denunciarlos al correo [email protected].



El Ministerio de Salud continuará realizando inspecciones en todo el país para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de la población.