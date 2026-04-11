Minae niega que cambios en reglamento permitan tener lapas o loras en cautiverio

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) negó que las modificaciones al Reglamento de la Ley de Vida Silvestre autoricen la tenencia de lapas o loras nativas en cautiverio. La institución aclaró que los ajustes se centran en regular casos muy específicos y ya existentes.

De acuerdo con el MINAE, la nueva propuesta aplica únicamente para personas que, antes del año 2017, adquirieron de forma legal aves exóticas —es decir, especies que no son propias de Costa Rica— o híbridos del género Ara, ya sea mediante importación o a través de sitios autorizados.

En estos casos, la iniciativa permitiría que los dueños registren formalmente a las aves, siempre que demuestren con documentos que la adquisición fue legal y dentro del plazo establecido. Los interesados tendrían un plazo de seis meses para solicitar el permiso y someterse a inspecciones que verifiquen que los animales se mantienen en condiciones adecuadas.

El ministerio enfatizó que, aunque se obtenga la autorización, se mantiene la prohibición de reproducir a los animales, con el fin de evitar impactos negativos en la conservación de la vida silvestre nacional.