MINAE dicta medida cautelar para suspender operación de planta de gas tras explosión en Santa Ana

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) informó este viernes sobre la aplicación de una medida cautelar que suspende la operación de una planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) ubicada en Pozos de Santa Ana, tras el incendio ocurrido el sábado 7 de marzo en esas instalaciones.



De acuerdo con la institución, el 9 de marzo se realizó una inspección conjunta en el sitio por parte de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE, el Área Rectora del Ministerio de Salud de Costa Rica en Santa Ana y el Departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con el fin de verificar los daños ocasionados a la infraestructura.

"Durante la inspección se constataron afectaciones en el tanque de almacenamiento, el sistema de detección y alarma, así como en el sistema contra incendios de la planta", señala el MINAE.

Ese mismo día se emitió la Resolución R-DGTCC-160-2026-MINAE, mediante la cual se ordena la suspensión de la operación de la planta.

"La medida establece la prohibición de abastecer GLP en las instalaciones y dispone la desgasificación e inertización del tanque principal de almacenamiento, con el objetivo de evitar un nuevo incidente", indicó la institución.

El MINAE señaló que, para el levantamiento de la medida cautelar, las instalaciones deberán someterse nuevamente a una evaluación y obtener la aprobación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles de la institución.

