Miles de vecinos en Turialba cumplen seis días de sufrir por agua contaminada: "Es molesto estar así"

"Ahora por lo menos tenemos para los servicios básicos, de servicio, baño y toda esa cuestión, pero la potable sí nos afecta porque a veces el carro no pasa la suficiente, o uno no está preparado con ciertas pichingas o algo para recoger el agua, pero sí nos afecta estos días, no sabemos cuándo se resolverá la situación", subrayó Javier Vega, vecino de Turrialba.