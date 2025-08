Miles de romeros ya están en Cartago: “Llegué tallado, pero llegué”

Miles de romeros ya están en Cartago para agradecer a la Virgen de los Ángeles por los favores concedidos (ver video adjunto de Telenoticias).

La peregrinación de este año concentra la mayor afluencia durante este viernes y sábado, cuando se espera que los fieles lleguen hasta los pies de La Negrita.

Una de ellas agradeció a la Virgen por sanar a su hijo, quien nació con hidrocefalia y hoy, 16 años después, caminó junto a ella hasta la Basílica.

Otro romero agradeció el poder caminar luego de sufrir un grave atropello.

“Un año me levantó un carro y cuando me di cuenta estaba en el hospital, ahí me operaron y me pusieron tornillos y placas, yo pensé que ya no me podía parar más pero gracias a Dios aquí estoy, le prometí llegar y llegué. Llegué tallado, pero llegué, no pensé que fuera a aguantar”, aseveró.