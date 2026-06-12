Miles de huevos de tortuga fueron arrastrados por fuerte oleaje en Ostional

Miles de huevos de tortuga quedaron expuestos sobre la arena y el mar en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Guanacaste, uno de los sitios de anidación más importantes del planeta para la tortuga Lora.



Este fénomeno fue causado por el fuerte oleaje registrado durante los últimos días por la tormenta Cristina.



Según expertos, esta pérdida de huevos no representa una amenaza inmediata para las poblaciones de tortuga.



La naturaleza tiene mecanismos para recuperarse de este tipo de eventos.



Pero la preocupación se centra precisamente en la intensidad y recurrencia de las tormentas, marejadas y procesos de erosión costera.



Si estos fenómenos se vuelven más frecuentes, podrían reducir progresivamente el éxito reproductivo de las tortugas y afectar playas clave para su anidación.

