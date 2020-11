Migración ha rechazado a 480 personas desde el 1° de noviembre

La Policía Profesional de Migración ha rechazado el ingreso de 480 personas desde el 1° de noviembre, día en que se abrieron las fronteras aéreas de manera generalizada.



Según explicó la Dirección General de Migración y Extranjería, estas personas no cumplían con los requisitos de ingreso.

"Se les ha negado el ingreso a personas extranjeras por no presentar la visa correspondiente, no comprobar la cantidad de dinero para su permanencia ($100 por cada mes autorizado) y por no presentar el seguro correspondiente, entre otros requisitos", señalaron tras una consulta de este medio.



Esta apertura inició con menos requisitos que los anteriores: desde el pasado lunes 26 de octubre se eliminó la prueba PCR COVID-19 negativa para el ingreso de los viajeros. Actualmente, además del seguro médico nacional o internacional se solicita llenar el llamado 'Pase de Salud'.



Las personas que entren al país tampoco reciben una orden sanitaria de aislamiento.



"A partir de esa fecha (1° de noviembre) no tenemos registros de focos de contagio derivados de turismo internacional", confirmó el Ministerio de Salud a Teletica.com.