Mientras “Pecho de Rata” está detenido en EE. UU., su esposa lleva un mes en Suiza

Mientras Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, su esposa permanece fuera de Costa Rica y es buscada por las autoridades nacionales.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó a Te﻿lenoticias que la mujer se encuentra en Suiza y que las autoridades trabajan para ubicarla.

“Estamos en busca de los hijos de él, que sabemos que están acá en la provincia de Limón. En cualquier momento los vamos a detener, o se acercan ellos a nosotros o los vamos a encontrar de alguna manera.



"Y la pareja sentimental de él está en Suiza, aparentemente de paseo, tiene aproximadamente un mes de estar fuera del país. Ya estamos coordinando con las autoridades suizas para poder localizar a esta persona y traerla hasta el país si fuera necesario”, explicó Soto.

La mujer, de apellido Smith y de 29 años, contrajo matrimonio con López Vega dentro del centro penitenciario La Reforma a inicios de 2026, poco antes de que el sospechoso fuera extraditado a Estados Unidos.



López Vega fue enviado a territorio estadounidense el 20 de marzo de 2026 para enfrentar cargos relacionados con tráfico internacional de drogas.



El OIJ la vincula como parte de la estructura criminal investigada en la operación Riverside, un megaoperativo que incluyó 146 allanamientos y la participación de 1.500 agentes judiciales.



Según las autoridades, la organización operaba desde la provincia de Limón y tenía conexiones internacionales para el traslado de cocaína y marihuana.



La investigación también señala que la estructura mantenía un importante patrimonio económico con hoteles, residencias de lujo, fincas y otros bienes bajo investigación por posible legitimación de capitales.



Las autoridades indicaron que los hijos de López Vega también son buscados por su presunta participación dentro del grupo criminal.

