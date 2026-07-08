MEP restringe actividades políticas en escuelas y colegios tras visita de exdiputados

El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una nueva circular de acatamiento obligatorio para todos los centros educativos del país el pasado 3 de julio, el mismo día en que el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles, y otros dos exlegisladores, Antonio Ortega y Luz Mary Alpízar, participaron en el acto de traspaso de poderes del Gobierno Estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Pacayas.

Una fotografía tomada durante esa actividad muestra a los tres políticos en el evento oficial realizado en el centro educativo.

Horas después, el MEP publicó la directriz, en la que prohíbe utilizar "clases, tareas, pruebas, proyectos, exposiciones, actos cívicos, reuniones o cualquier otro medio del centro educativo para favorecer o descalificar partidos políticos, candidaturas, precandidaturas, figuras públicas, movimientos electorales o posiciones sectarias".

La circular también restringe el ingreso de personas externas cuando el objetivo sea realizar proselitismo político o influir ideológicamente en el estudiantado, además de establecer otras cinco disposiciones dirigidas a los centros educativos.

Aunque gran parte de estas disposiciones ya están contempladas en la legislación vigente, el Ministerio decidió emitir una nueva circular precisamente el mismo día en que un exdiputado participó en una actividad oficial dentro de un centro educativo.

Telenoticias consultó al Ministerio de Educación Pública sobre las razones por las que la circular fue emitida en esa fecha. Sin embargo, la institución indicó que la consulta permanece en trámite debido al periodo de vacaciones.