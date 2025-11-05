MEP pide informe sobre eventos de violencia en colegio de Heredia en el que murió estudiante

El Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó una serie de informes al Colegio Samuel Sáenz, en Mercedes Norte de Heredia, luego de que uno de sus estudiantes muriera.

La gestión llega en momentos en los que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca esclarecer las circunstancias que mediaron en el fallecimiento de un joven de apellido González, de 18 años de edad.

El objetivo de la petición es determinar, por ejemplo, si esa casa de enseñanza ha sido escenario de eventos de riesgo o violencia.

También se procura determinar cuán oportuna fue la aplicación de los protocolos institucionales para abordar situaciones de bullying (matonismo), violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.





Una vez se cuente con la información respectiva, la Contraloría de Derechos Estudiantiles brindará recomendaciones técnicas al centro educativo, supervisión educativa, así como a la Dirección Regional de Educación de Heredia.

Esta última instancia ha dado acompañamiento al colegio, su población estudiantil, además de su personal docente y administrativo.

Por su parte, la cartera dijo lamentar el “sensible fallecimiento” de su estudiante, al tiempo que expresó su solidaridad con la familia del muchacho y sus seres queridos.

