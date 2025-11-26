MEP pide a profesores no interrumpir lecciones con protesta que exige mejora salarial

El Ministerio de Educación Pública (MEP) lanzó un llamado a sus funcionarios para que no interrumpan las lecciones con sus movimientos de protesta para exigir mejoras salariales.

Mediante un comunicado, divulgado la noche del martes, la carta hizo un llamado a mantener la continuidad del servicio en los centros de enseñanza, en protección del derecho fundamental a la educación de los menores de edad.

Tanto la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) figuran entre las varias y diversas organizaciones de trabajadores que convocaron a una marcha este miércoles en la avenida Segunda de San José, que tomará desde el Parque de la Merced hasta la sede del Ministerio de Hacienda.



La manifestación exige un incremento salarial "justo y digno", la convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, así como el cumplimiento al mandato constitucional de un presupuesto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública.

Sin embargo, la cartera recordó a la Asociación de Educadores que los avisos de protesta y eventuales movimientos de huelga deben cumplir con los requisitos previstos en el Código de Trabajo, incluidos:

Garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo.

Asegurar el funcionamiento de los comedores escolares.

Mantener las condiciones mínimas de aseo y seguridad en las escuelas y colegios.

Velar por la continuidad de los servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad.

Disponer de personal responsable de la coordinación, supervisión y fiscalización del funcionamiento mínimo de cada centro educativo.

El ministerio se dijo respetuoso del derecho de organización, manifestación y protesta pacífica de los servidores, al tiempo que expresó su compromiso con el diálogo social como "vía preferente" para atender los temas vinculados con remuneraciones, derechos laborales y condiciones de trabajo.

Las explicaciones técnicas sobre el particular, señaló la institución, ya han sido presentadas en la Junta Paritaria y serán ampliadas en las próximas mesas de trabajo.

Asimismo, la cartera se mostró anuente a escuchar, analizar y construir soluciones junto con las organizaciones representativas del sector educativo.