MEP niega riesgos en conectividad educativa, mientras auditoría alerta rezagos y fallas técnicas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) rechazó este jueves los señalamientos de un informe de auditoría interna sobre la conectividad en centros educativos y aseguró que las velocidades de internet asignadas actualmente responden a los lineamientos técnicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027.

La institución explicó que los estándares utilizados fueron definidos en 2019, pero reconoció que ya se encuentran en proceso de actualización debido al aumento en las necesidades tecnológicas y al uso cada vez mayor de plataformas digitales en las aulas.

Según indicó el MEP, existe una planificación para asumir progresivamente los centros educativos que dejarán de recibir subsidios de FONATEL, mediante un contrato vigente con el ICE, con el objetivo de garantizar la continuidad de la red educativa nacional.

Sin embargo, el informe de auditoría advierte que el ministerio sigue operando con parámetros de conectividad definidos hace seis años, antes del auge de las clases virtuales y de las herramientas digitales que hoy requieren mayor ancho de banda.

El documento también señala que desde mayo del año pasado la Dirección de Informática solicitó una revisión técnica urgente sobre las necesidades reales de conectividad, pero diez meses después aún no había recibido respuesta.

La auditoría concluye que las debilidades detectadas ponen en riesgo la sostenibilidad del programa, argumento que el MEP rechazó categóricamente.