MEP investiga posible negligencia de funcionarios en caso de supuestos abusos en colegio

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció una investigación por presunta negligencia de funcionarios en el caso de aparentes abusos sexuales en contra de un estudiante del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares.

La pesquisa la confirmó el director de Educación de Occidente, Miguel Sibaja, ante una consulta de Teletica.com.

"Se remitieron a Asuntos Disciplinarios las denuncias respectivas de aquellos funcionarios que, supuestamente, fueron negligentes y no aplicaron los protocolos respectivos en el momento de darse cuenta de la situación expuesta por el menor de edad", explicó el vocero.



No se detalló la cantidad de servidores que en apariencia fueron omisos o no actuaron conforme a las directrices institucionales en casos como el ocurrido el miércoles pasado, en el que entre seis y siete alumnos de décimo y undécimo supuestamente agredieron sexualmente a uno de sétimo en los baños.

Ese mismo día, la madre de la víctima expresó —bajo condición de anonimato— a Telenoticias su dolor porque nunca recibió comunicación alguna sobre lo sucedido con su hijo, por lo que este tuvo que devolverse a la casa solo después de lo que vivió y sin ningún tipo de contención familiar.

Producto de esta situación, al día siguiente de los hechos, se llevó a cabo una encerrona con padres de familia, donde estos expusieron una serie de inquietudes que tienen por situaciones que se han presentado en el centro educativo.

"Se llevó a cabo una reunión con padres de familia, quienes expusieron algunas de sus inquietudes, y se tomaron algunos acuerdos importantes, que incluyen la conformación de una comisión central de padres de familia, quienes van a estar en constante comunicación con la Dirección y ejecutarán algunas acciones importantes que garanticen la seguridad de los menores de edad", comentó el vocero.

Una de las encargadas que participó en ese encuentro, Tania Briceño, explicó a Telenoticias que se reportaron situaciones alarmantes, de las que evitó dar mayores detalles.

Asimismo, esta madre de familia —cuya hija es compañera del estudiante abusado— explicó que otro acuerdo tomado en la encerrona es el incremento de la seguridad en la casa de enseñanza.

Sibaja solicitó a la Supervisión del Circuito Educativo y a la Dirección del colegio garantizar “justicia, apoyo y el derecho a la educación” al alumno agredido, en un ambiente de seguridad y libertad, tanto para él como el resto de estudiantes.