MEP insiste que artículo de contenido sexual era para docentes

Bajo controversias y contradicciones, el Ministerio de Educación Pública (MEP) insiste en que el artículo publicado en la Revista Conexiones, con alto contenido sexual, estaba dirigido a la población docente académica.

Esto, a pesar de que en la revista digital se explica que es “una experiencia más allá del aula". Defienden que es una publicación cuatrimestral dirigida a los profesionales de la educación, estudiantes, padres, madres de familia y a la comunidad educativa en general, así lo señala la descripción en la página web, incluso, hasta el día de hoy.

Ante esta falta de armonía entre lo que se dice y se observa, María Alexandra Ulate, viceministra Académica, señaló: "Afirmamos que el artículo es para una población docente académica y así no se consigna en la revista."

"Esa disonancia que hay entre el público meta y el público designado, es lo que nos hace también solicitar el informe a la comisión editorial. El publico meta es una población académica docente y nunca una población estudiantil, ni familias, ni como se consigna en la parte de abajo del artículo", explicó Ulate.



En busca de responsables

La nueva viceministra Académica, María Alexandra Ulate, que ahora ocupa la silla después de que saliera Melania Brenes por el conflicto de las pruebas FARO, dejó entrever que por ahora, hay más preguntas que respuestas.

Respecto a: ¿qué lineamiento siguió el comité para aceptar la publicación del artículo?, ¿por qué se publica un artículo que no cumple con la visión que tiene el MEP?, ¿se deja teclado abierto a todo el que quiera expresar sus ideales o supuestas investigaciones en una plataforma del Estado?, ¿es débil la fiscalización de lo que se publica? La viceministra indicó que eso se dará a conocer el viernes 26 de noviembre cuando se tenga el resultado del informe solicitado al comité editorial de la Revista Conexiones.

"Si no encontráramos situaciones de mejora en los procesos realizados, no hubiéramos pedido el informe a la comisión editorial y no hubiésemos pedido el retiro de los artículos como tal. Reconocemos que en este caso en específico, nos debe centrar un análisis profundo, una revisión de los procesos, una mejora de los procesos", expresó Ulate.

Según la página web de la Revista, entre las normas establecidas para publicar artículos, es que deben ser contenidos con aspectos innovadores y actualizados sobre tendencias educativas, pero que además, deben tomar en cuenta las líneas estratégicas del Ministerio de Educación Pública.