MEP inició proceso para nombrar en propiedad a miles de funcionarios interinos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) puso en marcha el proceso para realizar nombramientos en propiedad de plazas que actualmente son ocupadas por personal interino.



La decisión se da luego de que la Dirección General de Servicio Civil emitiera la resolución que permite avanzar con el plan institucional, el cual deberá estar listo a más tardar el 17 de noviembre.



Según las estimaciones del MEP, unas 16.000 personas podrían participar en el proceso. Entre ellas se encuentran docentes, directores, orientadores, bibliotecólogos, supervisores y otros funcionarios que actualmente laboran de forma interina.



Para optar por un nombramiento en propiedad, los interesados deberán cumplir requisitos académicos y legales, además de demostrar idoneidad cuando corresponda.



El cronograma establece que entre el 17 de agosto y el 21 de setiembre los funcionarios podrán manifestar su interés en participar.



Posteriormente, el Ministerio verificará los requisitos y, en algunos casos, aplicará pruebas de idoneidad antes de concretar los nombramientos, cuya fecha aún no ha sido definida.