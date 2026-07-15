MEP destaca resultados positivos tras regular el uso de celulares en centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizó un balance sobre la regulación del uso de teléfonos celulares en los centros educativos, medida implementada al inicio del actual curso lectivo.

Según la institución, retirar el principal distractor de las aulas ha permitido que los docentes recuperen la atención de los estudiantes durante las lecciones, favoreciendo el desarrollo de las actividades académicas.

No obstante, el MEP reconoció que los primeros meses de aplicación de la medida fueron complejos. Las autoridades señalaron que la regulación generó ansiedad en algunos estudiantes, así como cuestionamientos por parte de padres, madres y personas encargadas.

A pesar de ello, la institución considera que estas reacciones forman parte del proceso de adaptación y sostiene que la comunidad educativa se ha ido ajustando de manera progresiva a la normativa.

El Ministerio de Educación Pública proyecta que la regulación del uso de teléfonos celulares tendrá efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes a mediano y largo plazo.

Actualmente, el uso del teléfono celular con fines no pedagógicos se considera una falta leve, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de Conducta.