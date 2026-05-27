MEP dejó sin ejecutar presupuesto de infraestructura escolar, revela auditoría

Una auditoría interna reveló que el Ministerio de Educación Pública (MEP) dejó sin ejecutar parte del presupuesto destinado a infraestructura escolar entre los años 2020 y 2024, en medio de atrasos, fallas de control y proyectos inconclusos.

El informe detalla que en partidas clave como servicios de ingeniería y arquitectura, la ejecución presupuestaria no superó en varios periodos el 50%. En el caso de proyectos de construcción de edificios, se registraron niveles extremadamente bajos, incluyendo un año en el que la ejecución fue cercana a cero.

La auditoría también señala debilidades en la planificación y gestión de proyectos, con metas del Plan Operativo Anual incumplidas de forma consistente, especialmente en áreas como mantenimiento de centros educativos, dotación de mobiliario y ejecución de obra nueva.

A esto se suman fallas en el control de los recursos transferidos a juntas de educación. En una revisión de casos, se identificaron transferencias sin respuesta de las direcciones regionales y al menos un caso en el que una junta certificó no haber recibido fondos que, según los registros del sistema, sí habrían sido girados.

El informe advierte además problemas de coordinación, procesos administrativos lentos y dependencia de terceros para la ejecución de obras, lo que ha generado retrasos y proyectos inconclusos.

Telenoticias consultó al MEP por una posición, pero al cierre de edición la respuesta seguía en trámite.