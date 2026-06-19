MEP bloquea computadoras usadas para entrar a sitios relacionados con Mundial 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una advertencia a sus funcionarios sobre el uso de equipos institucionales: ingresar a sitios relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde computadoras de trabajo podría generar consecuencias inmediatas.

La disposición fue comunicada internamente y recuerda que los equipos arrendados o propiedad del MEP deben utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de funciones laborales. Según el documento, recientemente se detectaron intentos de acceso a páginas vinculadas al Mundial mediante recursos tecnológicos institucionales, lo que contraviene las políticas de uso aceptable establecidas por la entidad (ver video adjunto).

Ante estas situaciones, el MEP indicó que las herramientas de ciberseguridad bloquearán automáticamente los equipos en los que se detecte este tipo de actividad. Esto implica que el funcionario perderá el acceso al dispositivo hasta que sea revisado y habilitado nuevamente por personal técnico.

Una vez aplicado el bloqueo, el usuario deberá reportar el incidente mediante la plataforma GLPI y esperar el proceso de revisión correspondiente. Durante ese periodo, no podrá utilizar el equipo asignado para el desarrollo de sus funciones.

Además, la institución advirtió que las consecuencias no se limitan al bloqueo del dispositivo. La evidencia recopilada será enviada al superior inmediato del funcionario involucrado, con el fin de que se valoren las acciones administrativas que correspondan en cada caso.

El MEP explicó que esta directriz forma parte de los controles de ciberseguridad implementados para proteger los recursos tecnológicos institucionales y evitar su uso en actividades ajenas a las labores oficiales.

El documento establece que la vigilancia sobre el uso de los recursos tecnológicos es permanente y que las restricciones se aplicarán de forma automática ante cualquier acceso no autorizado.