MEP aprovecha vacaciones de medio período para realizar mejoras en centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, durante las vacaciones de medio período, varios centros educativos aprovechan la ausencia de estudiantes para ejecutar trabajos de mantenimiento y recuperación de espacios.

Las labores incluyen trabajos de pintura y mejoras en la infraestructura educativa, con materiales financiados por el MEP y el apoyo de cuadrillas del programa Cero Ocio del Ministerio de Justicia y Paz.

De acuerdo con la institución, las intervenciones se desarrollan en centros educativos de Heredia, Cartago, San Carlos, Puntarenas y Alajuela, como parte de una coordinación con las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

El objetivo de estas acciones es acondicionar los espacios antes del regreso a clases, con el fin de brindar mejores condiciones a la comunidad educativa para la reanudación del curso lectivo.







