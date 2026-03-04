MEP advierte: “Ningún centro educativo puede negar matrícula a estudiantes”

El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica aclaró que ningún centro educativo puede negar la matrícula a un estudiante argumentando la nueva directriz que reduce la cantidad de alumnos por grupo.

La institución explicó que esta medida busca disminuir el tamaño de las clases, pero no puede utilizarse como justificación para rechazar estudiantes en escuelas o colegios públicos.

Según la nueva disposición, los grupos de preescolar tendrán un máximo de 18 estudiantes por aula; en primaria, hasta 25 alumnos; y en secundaria, también 25 estudiantes por sección, cuando antes el límite podía llegar hasta 40.

Sin embargo, el MEP aclaró que estos cambios se aplicarán de manera progresiva. Por esa razón, mientras se ajustan las condiciones en cada institución, los directores no pueden negar la matrícula alegando que deben respetar los nuevos rangos establecidos.

De hecho, en San Rafael de Alajuela al menos 100 estudiantes enfrentaron inconvenientes por esta razón.

Las autoridades indicaron que, si una familia se encuentra en esta situación, debe acudir al supervisor del circuito escolar de la dirección regional correspondiente para garantizar el derecho a la educación.

El Ministerio también explicó que la reducción en el tamaño de los grupos responde, en parte, a la caída en la matrícula de centros educativos públicos, que en los últimos cuatro años ha disminuido en cerca de 134 mil estudiantes.