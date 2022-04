Menores no serán vacunados en escuelas sin permiso de sus padres

"La circular que va a ser enviada tiene dentro de sus puntos la solicitud de que se informe a los padres de familia la fecha en que los equipos de salud irán a realizar la a plicación de las vacunas. Ellos deben enviar el carné de vacunación y el centro educativo debe facilitar un espacio apto para aplicar las mismas", detalló el funcionario.

Si el estudiante no se vacuna, Salud recopilará la información y tomará acciones posteriormente.