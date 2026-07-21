¿Menores de 14 años sin redes sociales? Proyecto avanza y abre debate sobre protección digital

El Ministerio de Educación Pública (MEP) analiza el proyecto de ley que busca restringir el acceso de menores de 14 años a las redes sociales.



Aunque la institución todavía no define una posición oficial sobre la iniciativa, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, adelantó que la propuesta podría ser beneficiosa.



El proyecto, que ya fue aprobado en comisión legislativa, plantea prohibir que menores de 14 años tengan acceso a redes sociales, salvo en aquellas plataformas diseñadas específicamente para público infantil.



Además, establece que las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos para verificar la edad de los usuarios. En el caso de adolescentes entre 14 y 18 años, la iniciativa propone que sea necesaria la autorización de padres o encargados legales para crear una cuenta.



La propuesta también contempla que las plataformas digitales limiten funciones consideradas adictivas, fortalezcan la protección frente a riesgos como el grooming y establezcan controles sobre sus algoritmos de recomendación de contenido.



El análisis ocurre en un contexto internacional en el que varios países han impulsado medidas para regular el uso de dispositivos y redes sociales entre menores de edad.



Naciones como Francia, Brasil, Italia, Nueva Zelanda, China y Grecia ya aplican restricciones relacionadas con el uso de dispositivos durante la jornada escolar, mientras otros gobiernos avanzan en nuevas regulaciones para limitar el acceso infantil a plataformas digitales.



De aprobarse el proyecto en Costa Rica, la fiscalización de estas disposiciones quedaría a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).





