Melvin Núñez sobre pesca de arrastre: “Hoy es un viernes oscuro, fatal para Puntarenas”

El diputado del Partido Restauración Nacional, Melvin Núñez Piña, no se guardó nada y arremetió con todo tras el veto del presidente de la República al proyecto de pesca de arrastre.



Para el legislador, “hoy es un viernes oscuro, triste, fatal para Puntarenas, increíblemente, recibiendo promesas y mesas de diálogo con engaños, hoy el puerto recibe un golpe letal”.

Asegura que ya no se puede confiar en la palabra del presidente y que los porteños se tienen que defender solos sin el respaldo estatal.

“No podemos confiar en este gobierno y tristemente los porteños van a tener que defenderse solos y seguirla pulseando como siempre lo han hecho, ganándose la vida sin la ayuda de un estado que está centralizado, que está sesgado por ideologías de género, que le gusta promover la homosexualidad, le gusta dividir la opinión pública”, agregó.