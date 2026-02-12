MEIC encontró irregularidades en 51 comercios de cara al Día del Amor y la Amistad

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó una inspección a diferentes negocios con motivo del Día de la Amor y la Amistad, que se celebra este sábado 14 de febrero.

En el análisis, las autoridades inspeccionaron menús de restaurantes y otros establecimientos de ventas de comida.

En total, se revisaron 87 comercios, de los cuales 36 cumplieron y los restantes 51 fallaron en diferentes rubros. Unos de los más comunes fue la venta de productos sin precio visible, la no entrega de facturas o la ausencia de información clara sobre el precio final.

En el último, el MEIC advirtió que anunciar un monto y luego agregar por aparte impuestos es ilegal, incluso si se advierte en otro sector del menú.

“Ese precio tiene que equivaler al que usted le cobran en la factura. Si a usted le dicen ahí 4 mil colones, ese precio tiene que ser igual a la de la factura. Hemos insistido que incluso en un supermercado el precio que usted ve en la góndola es el que le tienen que cobrar, porque de lo contrario es especulación.

“Si a usted le dicen 4 mil colones, 4 mil colones es lo que se tiene que reflejar en la factura; sin embargo, no en todos los casos ocurre esto”, explicó Cinthya Zapata, de la Oficina de Protección al Consumidor.

Los establecimientos que incumplan se exponen a una multa que supera los 4 millones de colones.

