Médicos y enfermeros del Hospital del Trauma anuncian “plantón” para este jueves

Personal del Hospital del Trauma prepara un “plantón” para este jueves 13 de noviembre, mediante el cual buscan aumentar la presión por un ajuste salarial.

El movimiento está previsto para iniciar a las 12:30 p. m. y se prolongará hasta a eso de las 3 p. m., confirmó a Teletica.com el directivo nacional de la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UP-INS), Rolando Salazar.

A pesar de lo anterior, el dirigente descartó que vaya a darse algún tipo de afectación a los servicios que ofrece el centro médico, pues con el horario establecido se espera que a la actividad puedan presentarse personas antes de ingresar a su turno o después del mismo. Se estima que permanentemente, en esas horas, se cuente con la asistencia de poco más de 100 funcionarios.

De momento, no se tiene previsto ningún tipo de bloqueo o perturbación al tránsito que pasa frente al centro médico, situado en La Uruca de San José.

La protesta convocada representa una forma de presión adicional, después de un mes en el que se han solicitado incrementos salariales para médicos, enfermeros, farmacéuticos y nutricionista; de los que todavía no se tiene respuestas.

Salazar explicó que el 4 de noviembre anterior se sostuvo una reunión con la Gerencia del Hospital del Trauma, en la que se entregaron cuatro cartas de intensiones —una por profesión—, pero a las mismas no se les ha dado respuesta.

"Lo que se está solicitando es un ajuste salarial, producto de que al comparar el salario que en este momento están percibiendo estos compañeros profesionales en salud, respecto a los salarios de otras instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Clínica Bíblica, el Hospital La Católica, el Metropolitano, etcértera, el salario bajo sí anda muy abajo de eso. "Incluso, para darle un ejemplo, en el caso de los profesionales en Farmacia, el salario que actualmente están percibiendo en el Hospital del Trauma está por debajo del salario que el mismo Colegio de Farmacéuticos tiene para los profesionales en Farmacia como salario base", indicó el dirigente.

Salazar adelantó que, de no haber una respuesta positiva, se programará un segundo “plantón”.

De manera simultánea, se tendrán movimientos más pequeños en centros médicos referenciales y regionales.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la aseguradora estatal.