Médicos reclaman atrasos con decreto que define cirugías permitidas a médicos generales

En momentos en que se investiga la muerte de dos mujeres en clínicas estéticas, el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) salió a denunciar atrasos en el trámite y la publicación de un decreto que establece las intervenciones que pueden llevar a cabo los médicos generales.

Mediante un comunicado, el colegio profesional explicó que el decreto ejecutivo 45336- S, que oficializa el perfil del médico y cirujano, fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves, así como por la ministra de Salud, Mary Munive, desde el 26 de junio pasado, pero que transcurrieron más de cinco meses para su envío al Colegio de Médicos, para que este pudiera gestionar su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Ese trámite se realizó el 4 de diciembre anterior, pero todavía, 50 días después, la divulgación no ha sido efectuada por parte de la Imprenta Nacional.

Tal retraso impide que el decreto ejecutivo correspondiente adquiera carácter vinculante.

El perfil fue desarrollado mediante un proceso técnico e interinstitucional, y completó todas las etapas requeridas para su oficialización, defendió el presidente del colegio profesional, Elliot Garita.

Si bien, el Reglamento de Publicación del Diario Oficial La Gaceta y el Boletín Judicial establece un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar ese tipo de divulgaciones; sin embargo, a la fecha, ha transcurrido casi dos meses sin que se haya efectuado la publicación, y sin que exista comunicación oficial que explique las razones del atraso.

Es por esa razón que el 9 de enero pasado, el Colegio de Médicos envió una carta formal al director general de la Imprenta Nacional, Jorge Castro, en el que se solicitó información sobre el estado del trámite y los motivos por los cuales no se ha concretado la publicación.

Garita explicó que la oficialización de este perfil es clave para el ordenamiento del ejercicio profesional médico y para brindar seguridad jurídica a los profesionales, pacientes e instituciones de salud.

"Este perfil define de manera clara las competencias, funciones y ámbitos de ejercicio del médico-cirujano general conforme a su formación universitaria. Su entrada en vigencia permitirá una adecuada asignación de funciones, una mejor planificación del recurso humano en salud y mayor claridad para todos los actores del sistema", explicó el presidente del Colegio de Médicos.

Garita abogó porque la publicación se realice a la mayor brevedad posible, para que el perfil en cuestión entre a regir conforme a lo establecido.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Imprenta Nacional.