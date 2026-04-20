Médicos de Ebáis podrán recetar más medicamentos para evitar referencias a hospitales

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitó a médicos generales de los Ebáis para prescribir medicamentos que antes requerían valoración de especialistas, con el objetivo de reducir referencias a hospitales, acortar tiempos de espera y mejorar la atención de enfermedades crónicas en todo el país.

Un total de 307 médicos generales, distribuidos en 15 áreas de salud, ya recibieron la capacitación necesaria para recetar fármacos que tradicionalmente solo podían indicar especialistas, como parte de la Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención.

Así lo informó la institución la mañana de este lunes mediante un comunicado de prensa.

En esta primera fase, los profesionales fueron entrenados para prescribir medicamentos como rosuvastatina y fenofibrato —utilizados en el control del colesterol y triglicéridos—, así como glicazida para el tratamiento de la diabetes tipo 2. La medida comenzará a aplicarse en algunos Ebáis a partir de julio.

El gerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez Cabo, afirmó que esta decisión marca un avance hacia una atención más eficiente y cercana a la población. Según explicó, los pacientes podrán iniciar o ajustar tratamientos directamente en el Ebáis, sin necesidad de esperar una referencia a especialidades.

​“Esto reduce tiempos de espera, evita traslados innecesarios y facilita una atención más ágil cerca del hogar”, indicó el jerarca.

Por su parte, la doctora María de la Paz Andrade señaló que el plan contempla una ampliación progresiva en la lista de medicamentos disponibles hasta alcanzar al menos 12 fármacos en el primer nivel de atención.

La capacitación fue impartida de forma virtual mediante un curso de ocho horas desarrollado por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). Este proceso permitió actualizar conocimientos en el manejo de enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad.

Además de fortalecer las competencias médicas, la iniciativa busca estandarizar la atención en los ebáis y disminuir las referencias innecesarias a especialistas, lo que impactaría directamente en la reducción de listas de espera.

​“Muchos casos podrán resolverse en el primer nivel, lo que mejora la confianza de la población en los servicios de salud”, añadió Andrade.

En paralelo, la CCSS ya inició una segunda etapa del proyecto, que incluye la capacitación escalonada del resto de médicos generales del país, comenzando en las regiones Brunca y Chorotega.

Asimismo, se preparan nuevos procesos formativos sobre enfermedades como asma y osteoporosis, así como capacitaciones dirigidas a personal de enfermería, nutrición y farmacia.

El plan piloto se desarrolla en 15 áreas de salud, entre ellas Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Cóbano, Garabito, Carrillo, Nicoya, Los Chiles, Pital, Limón, Talamanca, Alajuela Central, Tibás-Uruca-Merced, Cartago y Mata Redonda-Hospital. Estos centros servirán como base para una futura expansión a nivel nacional.



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