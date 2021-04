"Me siento defraudado, me siento desconfiado", dice adulto mayor víctima de vacunación anómala

Don Elías Rodríguez, de 82 años, estaba muy ilusionado por recibir su vacuna contra el COVID-19, sin imaginar lo que iba a ocurrir: en apariencia, no lo vacunaron correctamente.

Él fue citado ayer miércoles 28 de abril en la Casa Cural de Tres Ríos para aplicarle su primera dosis de la vacuna de Pfizer. Era para él una ilusión, a pesar de que ya haber estado contagiado del virus en enero.

Al enterarse de lo ocurrido, esa emoción se vino abajo y cambió por molestia.

“Me siento molesto, muy molesto. Me siento defraudado, me siento desconfiado. Esto ha sido un golpe que no lo esperaba recibir. Mi gran ilusión era que se me vacunara porque ya tuve COVID-19", contó el adulto mayor. 

Durante su enfermedad estuvo muy mal, incluso asegura que creyó que se iba a morir. Por eso, ese día llegaba como un respiro a la familia.

“Resulta ser que me engañan, esta ha sido la vacuna de la farsa y la prueba está en el video. El que ve el video ve que me clavan al aguja y no me inoculan el líquido. No lo digo yo, el jefe de enfermos del cantón de La Unión, que lo vi ayer, me dijo: "Don Elías a usted no lo vacunaron", añadió.

El hombre será vacunado por "primera vez" nuevamente en unos días, y asistirá confiado que en que esta vez si será de verdad.

"Yo le dije (al jefe de enfermeros): "No me vuelvan a poner al mismo señor", pero no le hizo mucha gracia. Él me dijo: no, ese señor no”, cuenta el adulto mayor.

Los hechos

Cuando llegó la hora de la cita, Elías asistió con su hijo Jorge Rodriguez, ya tiene problemas de audición, y entró con él hasta donde le deben aplicar la dosis.

Su hijo Jorge sacó el celular para grabar el momento y minutos después se dio cuenta de algo insólito: su padre habría sido punzado, pero no le introdujeron el líquido de la vacuna.

"Habían personas que llenan los datos y preguntan si toma medicinas. Inmediatamente cuando llena eso lo pasan donde el vacunador que está en el otro extremo de la mesa, da dos pasos, llega ahí y se levanta la manga. En ese momento yo dije: "suave tengo que grabarlo". Apenas me dio tiempo de sacarlo, mete la aguja en el brazo de mi padre, saca inmediatamente y me dice "voy a ponerle un algodón", cuenta el hijo de Elías, quien grabó el video que se hizo viral.

Los hombres no se dieron cuenta inmediatamente lo que había pasado. Fue cuando Jorge envió el video al grupo de la familia que todos le alertaron de lo ocurrido.

“Cuando lo mando inmediatamente mi hermano gemelo me dice: ¡No lo vacunaron! ¡No lo vacunaron! ¡Fíjate en el video!", añadió.

Al darse cuenta el hijo del adulto mayor fue a reclamarle al enfermero, y, a pesar de que en el video se observa la acción, el hombre insistió en que sí lo hizo. "Este señor me decía: "Sí sí, mire como le entra el líquido" y le dije que no. Me dijo que lo introdujo con el dedo pulgar", dijo Rodríguez indignado.

Ante esta situación, la familia acudió ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Ministerio de Salud, donde le aseguraron que los hechos se investigarían.