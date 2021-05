"Me deben como ₡3 millones": enfermera de área COVID no recibe pago desde diciembre

Mónica Ávalos, enfermera interina del área COVID-19 en el Hospital Calderón Guardia, denuncia que no recibe salario desde diciembre anterior.

Según dice, esta situación es insostenible para ella y para el resto de interinos del centro médico, que podrían sobrepasar los 100.

“Al menos en mi caso, desde diciembre, no he recibido pago, lo que recibo son pagos de recargos, de puestos que había estado anteriormente, pero no pago del puesto en el que me estoy desempeñando como tal", explicó.